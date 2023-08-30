30 Августа 2023
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Фото: t.me/ostorozhno_moskva

В Москве на пикете задержан отец больного СМА ребенка из Екатеринбурга

В Москве на Красной площади задержан отец больного СМА ребенка, прибывший из Екатеринбурга. Уралец устроил пикет возле Кремля.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", Дмитрий Бахтин прилетел в столицу, чтобы добиться продолжения лечения препаратом "Рисдиплам". Мужчина вышел на одиночный пикет с требованием спасти сына Мишу.

"Сегодня утром отец Михаила Дмитрий Бахтин вышел с ребенком на Красную площадь с одиночным пикетом. Через 15 минут его задержала полиция", - пишет канал.

Дмитрий Бахтин на одиночном пикете в Москве(2023)|Фото: t.me/ostorozhno_moskva

Позже адвокат уральца заявил, что Бахтина отпустили. Протокол на него составлять не стали.

Напомним, недавно стало известно, что свердловские врачи отказывают 3-летнему Мише с СМА в лекарстве, несмотря на рекомендации.

Теги: пикет, мальчик, СМА, задержание, Москва


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Ранее 04.07.2023 16:11 Мск Родители Миши с СМА отказываются от обследования ребенка, несмотря на готовность врачей

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