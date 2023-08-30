В Москве на пикете задержан отец больного СМА ребенка из Екатеринбурга

В Москве на Красной площади задержан отец больного СМА ребенка, прибывший из Екатеринбурга. Уралец устроил пикет возле Кремля.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, Москва", Дмитрий Бахтин прилетел в столицу, чтобы добиться продолжения лечения препаратом "Рисдиплам". Мужчина вышел на одиночный пикет с требованием спасти сына Мишу.

"Сегодня утром отец Михаила Дмитрий Бахтин вышел с ребенком на Красную площадь с одиночным пикетом. Через 15 минут его задержала полиция", - пишет канал.

Позже адвокат уральца заявил, что Бахтина отпустили. Протокол на него составлять не стали.

Напомним, недавно стало известно, что свердловские врачи отказывают 3-летнему Мише с СМА в лекарстве, несмотря на рекомендации.