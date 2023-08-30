Истребитель Су-30 уничтожил катер ВСУ у острова Змеиный

Экипаж российского истребителя Су-30 уничтожил украинский военный катер у острова Змеиный в Черном море. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря экипажем самолета Су-30 морской авиации был уничтожен быстроходный военный катер ВСУ с экипажем", - говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

На прошлой неделе восточнее острова Змеиный самолетом ВКС России был ликвидирован быстроходный военный катер производства США с десантной группой ВСУ.

Кроме того, 22 августа истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил разведывательный катер ВСУ в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.