30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Экс-чиновник Минкульта Мазо получил срок за махинации с 916 миллионами

В Санкт-Петербурге вынесен приговор бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису Мазо. Ему вменяли многомиллионное мошенничество.

Суд наказал Мазо восемью с половиной годами колонии общего режима со штрафом в 600 тыс. руб., сообщает Генеральная прокуратура России.

Напомним, по версии следствия, Мазо, занимая указанную должность в Минкультуры России, в 2015 г. в составе банды совершил хищение 916 млн руб. Бюджетные деньги выделили тогда на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК "Государственный Эрмитаж" в рамках государственного контракта, заключенного в декабре 2015 г. с ООО "МехСтройТранс". Мазо скрылся, однако в 2021 г. был экстрадирован из Австрии в Россию.

Теги: Борис Мазо, Минкульт, чиновник


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