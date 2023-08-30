Запись единственной женщины мэра и обращение к потомкам. Что было внутри капсулы времени 1973 года

С этого момента 30 августа станет для Екатеринбурга очередной памятной датой - сегодня наконец действительно была вскрыта Капсула времени, раскрыв 50-летнюю тайну содержимого саркофага.

Вскрытие прошло в Музее истории Екатеринбурга при участии главы Екатеринбурга Алексея Орлова, директора музея Игоря Пушкарёва и других сотрудников МУЕ.

В капсуле историки обнаружили, по предварительным подсчетам, 24 предмета. Среди них:

1. Постановление Свердловского горкома КПСС и исполкома городского совета депутатов трудящихся о закладке капсулы;

2. Письмо свердловчанам 21 века;

3. План комплексного развития промышленности и других отраслей хозяйства города на 1971-1975 годы;

4. Доклад о проблемах планового регулирования дальнейшего развития Свердловска до 1990 года;

5. Акт государственной комиссии по приемке комплекса зданий и сооружений исторического сквера;

6. Юбилейный памятный знак для награждения коллективов победителей социалистического соревнования;

7. Юбилейная почетная грамота, пригласительный билет и программа концерта на юбилейном торжественном заседании

8. Фотографии почетных граждан Свердловска;

9. Магнитофонная пленка записи выступлений по телевидению:

- члена КПСС с 1906 года, почетного гражданина Свердловска Анны Николаевны Бычковой

- бригадира вальцовщика Верх-Исетского металлургического завода, героя социалистического труда, депутата верховного совета РСФСР, почетного гражданина Свердловска Максима Константиновича Финогенова;

- председателя свердловского горисполкома, депутата верховного совета РСФСР Алексея Алексеевича Пушкарёва.

10. Газеты "Уральский рабочий", "Вечерний Свердловск", многотиражные газеты;

11. Юбилейная и краеведческая литература.

Обещанных кинолент, таких как "5 минут в медицинском вытрезвителе" или записей процесса суда в капсуле не нашлось. Загадкой остаётся девятый пункт: предполагается, что это радиозапись, но вполне возможно, что лента содержит в себе и видеоматериалы.

Самым ожидаемым событием, конечно же, стало послание от жителей Свердловска 1973 года. Его торжественно зачитал глава нынешнего Екатеринбурга. После этого Алексей Орлов добавил несколько слов лично от себя.

"Это, наверное, самое ожидаемое событие празднования 300-летия. С материалами еще нужно будет поработать нашим историкам, нужно найти ещё аппаратуру, с помощью которой можно прослушать те записи. Там запись единственной женщины, которая занимала должность главы Екатеринбурга Анны Бычковой. Мне самому интересно, с каким посланием и напутствием она обращается к жителям 2023 года. Сама логика формирования содержимого говорит о том, что наши предшественники хотели нам оставить правдивый портрет Свердловска 1973 года - мощного индустриального центра, города, устремленного в будущее. И с напутствием нам - своим потомкам, каким бы они хотели видеть город , чтобы мы сделали то, чего не успели они, чтобы мы воспользовались той базой, которая была сформирована и также позаботились о нашем городе и все вместе его развивали", - сказал градоначальник.

По словам директора МИЕ Игоря Пушкарева, 12 октября уже будет открыта выставка, где все желающие смогут ознакомиться с тем, что нам оставили наши предшественники. Она будет работать минимум до 18 ноября - исторического Дня города. Саму капсулу планируют поместить на выставку "В большом городе".

При вскрытии в нос ударил специфический запах. Пушкарев пояснил, что это запах заводского металла и толстого, хорошего, качественного, советского полиэтилена, в который был завернут каждый из предметов.

Отметим, что в интернете продаются артефакты с церемонии вскрытия капсулы - куски бетона и камни, но сегодня "спереть" сувенир с исторического события не удастся: каждый из 20 болтов, как и все содержимое будут переданы в музейный фонд РФ под строгим контролем. Однако, возможность приобрести частичку истории все же имеется.

"Это будут исключительно выставочные экспонаты и пока такая вероятность не предусмотрена (приобрести какой-то из элементов в качестве подарка - прим.ред.). С министерством культуры РФ нужно договариваться. Можно сделать аналоги в качестве сувениров, но вряд ли можно раздать то, что имеет отношение к самому историческому событию", - пояснил Накануне.RU Пушкарев.

Содержание документов и книг также будут перенесено на электронный носитель и опубликовано на официальном сайте 300-летия Екатеринбурга.