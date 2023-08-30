30 Августа 2023
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Фото: TROND LARSEN/BLUEEYE ROBOTICS/EXPRESSSEN

Le Figaro: Киев оказался главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках"

Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках", пишет французская газета Le Figaro.

В материале говорится, что после совместного расследования ZDF и Der Spiegel у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников.

Отмечается, что отдельные страны Запада знали о планах Украины и, возможно, пытались ее отговорить.

Следователи немецкой прокуратуры почти с полной уверенностью утверждают, что к взрывам причастна яхта Andromeda, арендованная 6 сентября в немецком портовом городе Варнемюнде и отправившаяся к датскому острову Борнхольм.

Газета пишет, что на борту судна обнаружены следы взрывчатого вещества октоген (HMX) для применения под водой. Именно ее фрагменты были обнаружены на пробитых трубах газопровода.

Напомним, ранее источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Об этом говорится в материале телеканала ZDF и издания Spiegel.

Также сообщается, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. По данным источников ZDF в спецслужбах, они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.

От источников стало известно, что аренду яхты осуществило турагентство Feeria Lwowa с базой в Варшаве, руководителем которого 54-летняя жительница Киева Наталия А. Один из членов экипажа был идентифицирован как гражданин Украины по имени Валерий К., арендовавший яхту, представив поддельное молдавское удостоверение личности. После проведения расследования выяснилось, что это кадровый военный, прикрепленный к 93-й механизированной бригаде ВСУ.

Теги: киев, северные потоки, диверсия


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