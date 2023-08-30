В Челябинске суд рассмотрит уголовное дело о массовой драке в школе

В Курчатовском районном суде Челябинска 7 сентября состоится первое заседание по делу о массовой драке в образовательном центре №5. Соответствующая информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, четверым участникам драки предъявлено обвинение по ч.2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

По словам очевидцев, утром 8 февраля в школу забежали несколько человек, они были в масках, с молотками и, возможно, травматическим оружием. Вооруженные люди напали на троих парней, после чего выбежали из школы. По версии следствия, драка произошла между двумя группами подростков на почве бытового конфликта, но по другим данным, он мог носить межнациональный характер. Участники потасовки являются старшеклассниками. В лечебное учреждение поступили трое пострадавших с побоями. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Участников драки задержали в квартире. Ими оказались трое подростков в возрасте от 14 до 17 лет и 18 летний местный житель. В соцсетях появилась информация, что пострадавшие сколотили что-то вроде банды, задирали детей в школе и вымогали деньги. Один из участников драки Никита решил дать отпор обидчикам. При этом в СМИ Никиту и его друзей называли "скинхедами". Обвинение предъявлено только одной из сторон конфликта.