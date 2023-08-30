"Прошу прощения, что заставила нервничать": фигуристка Горбачева вышла на связь

16-летняя фигуристка Алина Горбачева, которую накануне искали всей Москвой, вышла на связь. Ранее стало известно, что девочка переночевала в одном из подъездов в столичном районе Митино. В это время ее искали волонтеры, полиция и близкие, было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Прошу прощения, что заставила всех нервничать и переживать за меня. Сейчас все в порядке, я дома с любимым тренером и мамой. Не волнуйтесь, мой поступок никак не связан с фигурным катанием и с Софьей Анатольевной (тренер девочки – прим. ред.), я буду тренироваться в своей команде и радовать вас новыми выступлениями! У нас все хорошо, не верьте СМИ и горе-блогерам", - написала Горбачева в соцсетях.

Ранее сообщалось, что девочка могла пропасть после ссоры с тренером. В Москве Горбачева живет именно у тренера, ее семья – в другом городе.