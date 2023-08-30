В пермском детском саду загорелся холодильник

Сегодня утром в пермском детском саду №49 на шоссе Космонавтов, 119, произошел пожар, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным краевого ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 5.27. До прибытия огнеборцев из здания самостоятельно эвакуировался один человек. В 5.32 пожар был ликвидирован. По информации ведомства, загорелся холодильник в кладовой. Площадь пожара составила 2 кв. м.

Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.