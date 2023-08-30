На дистанционное голосование подано 900 тысяч заявлений – ЦИК

На 30 августа россияне подали 900 тысяч заявлений на дистанционное электронное голосование. Еще 193 тысячи заявлений поданы для участия в "Мобильном избирателе" – это голосование по месту нахождения (на обычном участке), сообщила глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. В статистику не входит Москва, у которой для ДЭГ своя система.

Тем временем, на портале ДЭГ стартовало тестовое дистанционное голосование в 24 регионах. В Москве тренировка проходила отдельно на прошлой неделе.

Также идет досрочное голосование. Оно возможно с 20 августа в 29 субъектах, но пока голосуют только в 16 субъектах – свои голоса отдали уже 19 тыс. человек.