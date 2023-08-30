В Челябинской области автомобиль ДПС попал в ДТП и врезался в столб

В Челябинской области экипаж ДПС столкнулся с легковым автомобилем и врезался в столб. По факту ДТП проводится служебное расследование, сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД.

ДТП произошло сегодня днем на территории на территории Каслинского района. Экипаж ДПС в рамках отработки действий при ЧС на Всероссийских учениях получил сообщение о происшествии в одной из школ района. Включив световую и звуковую сигнализацию, экипаж ДПС отправился на место.

В условиях дождя, при проезде перекрестка улиц Советская и Революции на запрещающий сигнал светофора инспектор ДПС не пропустил движущийся на разрешающий сигнал светофора автомобиль Лада X-ray. Машины столкнулись, после удара патрульный автомобиль наехал на электроопору. В результате ДТП никто не пострадал.