30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Британский парламент назвал Тайвань "независимой страной"

Парламент Британии впервые официально назвал Тайвань независимой страной. Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам Палаты общин, пишет Politico.
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"Тайвань уже является независимой страной под названием Китайская Республика... Тайвань обладает всеми необходимыми качествами для государственности, включая постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами — ему не хватает только большего международного признания", - говорится в отчете.

Председатель комитета Алисия Кернс подчеркивает, что это первая такая формулировка. Позиция же Китая не принимается. И Лондон должен дать понять, что будет отстаивать право Тайваня на самоопределение.

Правительство Британии подверглось в документе критике за недостаточную решимость в поддержке Тайваня.

Отчет вышел накануне визита главы МИД Британии Джеймса Клеверли в Китай - первого за пять лет.

Интересно, что кандидат в президенты Тайваня Хоу Ю-и посетит Вашингтон в сентябре. Президентские выборы на Тайване запланированы на 13 января 2024 года. От их исхода во многом будут зависеть дальнейшие события.


Теги: Тайвань, Британия


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