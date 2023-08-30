Британский парламент назвал Тайвань "независимой страной"
Парламент Британии впервые официально назвал Тайвань независимой страной. Об этом говорится в докладе комитета по иностранным делам Палаты общин, пишет Politico.
"Тайвань уже является независимой страной под названием Китайская Республика... Тайвань обладает всеми необходимыми качествами для государственности, включая постоянное население, определенную территорию, правительство и способность вступать в отношения с другими государствами — ему не хватает только большего международного признания", - говорится в отчете.
Председатель комитета Алисия Кернс подчеркивает, что это первая такая формулировка. Позиция же Китая не принимается. И Лондон должен дать понять, что будет отстаивать право Тайваня на самоопределение.
Правительство Британии подверглось в документе критике за недостаточную решимость в поддержке Тайваня.
Отчет вышел накануне визита главы МИД Британии Джеймса Клеверли в Китай - первого за пять лет.
Интересно, что кандидат в президенты Тайваня Хоу Ю-и посетит Вашингтон в сентябре. Президентские выборы на Тайване запланированы на 13 января 2024 года. От их исхода во многом будут зависеть дальнейшие события.