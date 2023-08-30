30 Августа 2023
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Фото: Sputnik / Konstantin Mikhalchevsky

Балицкий опроверг заявления о преодолении ВСУ первой линии обороны и взятии Работина

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий опроверг заявления зарубежных СМИ о преодолении ВСУ первой линии российской обороны и взятии села Работино на запорожской направлении.

"Они подошли только к первой линии, это самый главный рубеж нашей обороны, основной", - заявил Балицкий в эфире телеканала "Россия-24".

"Больше того, они Работино не взяли, наши ребята <…> достаточно плотно закрепились на юге Работина", - добавил он.

ВСУ штурмуют Работино уже более двух месяцев. Село находится в 20 километрах от Токмака, который считается стратегически важным транспортным узлом.

29 августа власти Украины заявили о якобы взятии Работина. Минобороны РФ официально не комментировало это заявление. Последний раз российское ведомство упоминало село в сводке от 28 августа. Сообщалось, что авиация и артиллерия отразили семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Работино и Вербовое.

Теги: балицкий, работино, всу


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