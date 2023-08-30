30 Августа 2023
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Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Полузащитник "Урала" Сиссе вызван в сборную Гвинеи

Полузащитник ФК "Урал" Ибраима Сиссе попал в окончательный состав сборной Гвинеи на предстоящий сентябрьский сбор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, в свою национальную команду Сиссе отправится сразу после игры с грозненским "Ахматом", которая состоится 2 сентября. А 9 сентября игрока ждет матч квалификации Кубка Африканских Наций против сборной Малави.

Напомним, Сиссе перебрался в Екатеринбург в сентябре прошлого года. До этого он выступал в Английской Премьер-лиге за "Фулхэм". В минувшем сезоне на счету полузащитника есть гол в ворота московского "Спартака".

Недавно было объявлено, что три игрока "Урала" попали в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор.

Теги: Сиссе, Урал, Гвинея, сборная


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