30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Моор встретился с тюменскими участниками конкурса управленцев "Лидеры России"

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с тюменскими участниками конкурса управленцев "Лидеры России", сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В конкурсе участвуют руководители крупных компаний и их подразделений, сотрудники органов власти, основатели собственного бизнеса и общественники.

"В этом году организаторы добавили региональный этап. Мы предложили управленцам подумать, в каком направлении следует развивать тюменскую агломерацию. Получили интересные идеи. Например, объединить транспортную инфраструктуру города и района. Таким образом проезд до центра на общественном транспорте станет проще и быстрее. Также конкурсанты рассказали о проекте цифрового двойника территории. Это позволит более качественно планировать процессы", - поделился глава региона.

Тюменцы традиционно активно участвуют в "Лидерах России". В этом сезоне конкурса Тюменская область заняла восьмое место во Всероссийском рейтинге и первое место в Уральском федеральном округе по качеству заявок.

Напомним, что конкурс управленцев – это флагманский проект платформы "Россия – страна возможностей". Он проводится по инициативе президента Владимира Путина уже в пятый раз.

Теги: Лидеры России, Александр Моор


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