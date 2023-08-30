Россия решила не допускать Бразилию к расследованию причин падения самолета Пригожина

Россия уведомила Бразилию (в этой стране расположена штаб-квартира производителя самолетов Embraer) о решении не расследовать обстоятельства крушения бизнес-джета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами "в данный момент".

Ранее Бразильский центр по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA) ради повышения безопасности полетов объявил о готовности присоединиться к расследованию катастрофы, если поступит приглашение Москвы, а следствие будет идти в соответствии с международными правилами, пишет РБК.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении, Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

29 августа появились первые кадры могилы Евгения Пригожина на Пороховском кладбище в Петербурге. Там прошла закрытая церемония прощания с создателем ЧВК "Вагнер". Пригожина "тайно" похоронили рядом с его отцом. Известно, что Пригожина при этом похоронили почти одновременно с его замом Валерием Чекаловым, который тоже погиб 23 августа, и церемония проходила на Пороховском кладбище в тот момент, когда прошло некое "постановочное прощание" в другом месте, в Манеже.

Были ли во время церемонии воинские почести, какие полагаются в случае прощания с Героями РФ, неизвестно. Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" сообщает, что не было. Об участии в похоронах кого-то из руководителей государства неизвестно - скорее всего, они не приезжали. На могиле кто-то оставил отрывок стихотворения Бродского "Натюрморт" с риторическим вопросом: "Ты мертв или жив?".