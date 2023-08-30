В Приморье эвакуируют полностью затопленный поселок Барабаш

В Приморском крае эвакуируют поселок Барабаш, который затоплен водой одноименной реки практически полностью – более 200 домов.

"Администрация формирует списки пострадавших. В первую очередь людям окажут гуманитарную помощь. Вода быстро уходит, и скоро начнут работать комиссии по установлению ущерба имуществу граждан. Пострадавшие получат выплаты", - сообщил губернатор края Олег Кожемяко.

"Сильнейший ливень разрушил несколько мостов и повредил дороги. Отрезанными от транспортного сообщения остаются Андреевка, Витязь, Рисовая падь и другие населённые пункты Хасанского округа", - добавил глава региона.

Между тем, на пострадавший регион надвигается новый тайфун – уже третий меньше, чем за месяц. Из-за этого планируется сдвинуть начало учебного года в Приморье.