30 Августа 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

Shot: Обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе

Два обломка БПЛА нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, фрагменты длиной около метра каждый обнаружили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Обломки были оснащены передатчиками видеосигнала с номерами.

Место крушения БПЛА оцепили, обломки забрали на экспертизу.

Напомним, в ночь на 30 августа ВСУ осуществили попытку самой массовой атаки беспилотниками российской территории. Были атакованы сразу семь регионов России, в том числе такой отдаленный от Украины субъект как Псковская область. Также были атакованы Севастополь (водные дроны), Орловская, Брянская, Калужская, Московская и Рязанская области.

Теги: беспилотник, анапа, витязевский лиман


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