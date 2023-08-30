Shot: Обломки беспилотника нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе

Два обломка БПЛА нашли на берегу Витязевского лимана в Анапе, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, фрагменты длиной около метра каждый обнаружили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Обломки были оснащены передатчиками видеосигнала с номерами.

Место крушения БПЛА оцепили, обломки забрали на экспертизу.

Напомним, в ночь на 30 августа ВСУ осуществили попытку самой массовой атаки беспилотниками российской территории. Были атакованы сразу семь регионов России, в том числе такой отдаленный от Украины субъект как Псковская область. Также были атакованы Севастополь (водные дроны), Орловская, Брянская, Калужская, Московская и Рязанская области.