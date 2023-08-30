В Челябинской области теплоснабжающие организации задолжали за газ почти 3 млрд рублей

В Челябинской области предприятия коммунального комплекса задолжали за газ более 2,9 млрд рублей. Самая большая задолженность у теплоснабжающих организаций Златоуста, Миасса и Верхнего Уфалея, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Новатэк-Челябинск".

Было подано 1 тыс. 724 иска к теплоснабжающим организациям на сумму 2 млрд 928 млн рублей. Судом вынесено решений на взыскание на общую сумму 2 млрд 530 млн рублей.

На совещании по погашению предприятиями коммунального комплекса задолженности за поставленный газ заместитель прокурора Денис Ситников потребовал от глав и руководителей предприятий принять все меры для погашения задолженности до начала отопительного периода. Главам шести муниципалитетов вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона.