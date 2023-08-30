"Наше поколение росло и мужало под звездами Великого Октября". Екатеринбурге вскрыли капсулу времени из 1973 года

В Музее истории Екатеринбурга вскрыли капсулу времени, заложенную 50 лет назад, в 1973 году. Капсулу изъяли из земли накануне празднования 300-летия Екатеринбурга в присутствии полутора тысяч зрителей, однако сразу открывать не стали, чтобы создать специальные условия для сохранности содержимого.

Сегодня в присутствии журналистов и мэра города Алексея Орлова, сотрудники музея открутили болты, удерживающие крышку капсулы, и, поддев ее ломиком, открыли емкость. Из капсулы извлекли несколько больших пакетов с папками, книгами и документами. Музейные работники поочередно вскрывали упаковку, извлекая из нее томики книг, брошюры, газетные вырезки. Алексею Орлову передали послание из прошлого нынешним горожанам. Вот его текст целиком:

— Дорогие наши потомки-свердловчане 2023 года. Вам, нашим внукам и правнукам, обращаем мы это письмо. Пусть через толщу десятилетий оно донесет до вас стук наших сердец, устремленность мысли, ощущение огромной гордости, которую испытываем мы, отмечая 250-летие нашего города.

Уральский богатырь, вставший у границы Европы и Азии, город своим появлением символизировал растущую мощь российского государства. Он рожден был заводами и поныне является могучим городом-заводом, городом-тружеником.

Славен наш Свердловск революционными традициями. Вся история его — история становления рабочего класса, героической борьбы трудящихся за экономическое, социальное освобождение.

Старый Екатеринбург был известен железоделательным производством, гранильным и камнерезным искусством. Наше поколение, на долю которого выпало закладывать экономическую основу коммунизма, не только укрепило славу исконных уральских отраслей промышленности, но и освоило выпуск сложнейших видов современной продукции. Около 200 промышленных предприятий города, лучшие из которых носят на своих знаменах ордена Родины, изготавливают для народного хозяйства шагающие экскаваторы и прокатные станы, турбины и гидрогенераторы, мощное химическое оборудование и инструменты, ткани и обувь. В 50 странах мира ныне известны изделия со свердловской маркой. Только за один день промышленные предприятия нашего города производят столько продукции, сколько дореволюционный Екатеринбург выпускал за год. За годы Советской власти высокого расцвета достигли здесь наука, культура, искусство.

Своими производственными успехами, своим боевым и трудовым вкладом в историческую победу над фашизмом в Великой Отечественной войне мы, свердловчане, заслужили остаться в памяти будущих поколений.

Наше поколение росло и мужало под звездами Великого Октября. Мы сделали все, чтобы приблизить коммунизм, чтобы вы, потомки, с благодарностью вспоминали нас. Будущее видится нам еще более прекрасным. Завидуем вам, свердловчанам 2023 года, приумножившим революционные и трудовые традиции города. Завидуем вам и верим: ваши усилия, дерзания, вдохновение смогут претворить в жизнь то, что не успели сделать мы, о чем мы только мечтали.

Мы уверены, что вы будете достойными продолжателями дела великого Ленина, дела Коммунистической партии!

Содержимое капсулы будет изучено и выставлено в Музее истории города, чтобы все желающие смогли ознакомиться с посылкой из прошлого.