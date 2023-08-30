30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Прокуратура может обжаловать приговор уральскому стрелку, получившему три года вместо восьми

В прокуратуре не исключают обжалования приговора жителю Среднего Урала Сергею Карпицкому. Мужчина получил намного меньше, чем того требовало гособвинение.

Напомним, сегодня Карпицкого признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и хулиганстве с применением оружия. Было установлено, что в июне прошлого года уралец сделал выстрел из карабина, в результате которого пуля угодила в голову игравшей неподалеку девочке. Пострадавшей сделали операцию, ей удалось выжить.

Стрелка задержали и сначала отправили его под стражу. В дальнейшем мужчину перевели под домашний арест.

Сегодня, 30 августа, Алапаевский городской суд вынес приговор: три года в колонии общего режима. Кроме этого, с Карпицкого взыскана компенсация в 750 тысяч рублей. Ранее прокурор запрашивал для уральца восемь лет в колонии общего режима. Также гособвинение просило удовлетворить заявленный потерпевшими гражданский иск на 1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на сегодняшний день вердикт суда не вступил в законную силу.

"После изучения приговора прокуратура в предусмотренный законом срок примет решение о необходимости принесения на него апелляционного представления", - заявили в надзорном ведомстве.

Теги: стрелок, апелляция, прокуратура, приговор


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