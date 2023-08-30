30 Августа 2023
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Фото: Kyodo news

Японский премьер-министр прилюдно пообедал рыбой с Фукусимы

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и члены его кабинета министров пообедали рыбой и морепродуктами, выловленными рядом с АЭС "Фукусима-1" – чтобы доказать безопасность этой продукции.

Ранее Кисида выразил сожаления по поводу роста антияпонских настроений в соседнем Китае на фоне начала сброса в океан воды, которой охлаждается вытекшее из реакторов топливо АЭС. Япония считает, что вода практически безопасна для окружающей среды, поскольку очищается перед сбросом почти от всех радионуклидов. Но не от всех.

Китай ввел запрет на ввоз рыбы и морепродуктов, выловленных рядом с Фукусимой, также теперь предельно жестко проверяется вся рыбная продукция из Японии.

СМИ сообщают, что в Китае японцам начали поступать угрозы, в одном из регионов яйцами забросали японскую школу. Также возмущенные китайцы звонят с обвинениями в посольство Японии в Пекине. Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., оператор АЭС в Фукусиме, сообщила, что за четыре дня получила более 6 тыс. телефонных звонков из Китая, хотя и не раскрыла содержание звонков.

Теги: фумио кисида, фукусима, радиация, япония


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