В Ярославской области учителями начальных классов будут "затыкать дыры" в старших

30 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Образование Центральный ФО В России
Фото: Накануне.RU

В Ярославской области учителями начальных классов будут "затыкать дыры" в старших

В Ярославской области учителей начальных классов будут переучивать на профильных педагогов. Причина - нехватка учителей.

Читайте также:

Как отметил ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин, в регионе нарастает кадровый дефицит в образовательных учреждениях. Учителя уходят из-за низких зарплат и условий труда. Поэтому надо переучивать учителей младших классов, тем более что началось снижение первоклассников, вызванное падением рождаемости с 2016 года. В ближайшие годы детей в младших классах будет становиться все меньше, а значит, этот ресурс будет все более востребован, подчеркнул он.

Накануне местные СМИ сообщили, что в ярославской школе №91, рассчитанной на тысячу учеников, в преддверии нового учебного года не хватает пяти учителей по важным предметам - математике, физике, информатике, истории и английскому языку. Это объявления размещено и на странице школы в соцсетях. Но даже если таковых найдут, как один учитель сможет учить всю школу?

Директор школы Светлана Кангина говорит, что это связано с увеличением контингента. Однако едва ли эта причина является главной. На сайте Департамента образования Ярославля размещены объявления, что ищутся учитель математики с планируемой нагрузкой 61 час в неделю (при норме 18 часов на одну ставку), физики (28 часов) и прочих предметов. А в новую школу, например, ищут учителя начальных классов (36 часов, то есть на две ставки). Всего в городе открыты более 220 вакансий. Наиболее проблемный предмет — математика, по которой не хватает 56 педагогов.

Об этой проблеме заявили в Минобразования Новосибирской области. В самом Новосибирске не хватает почти 36% учителей, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

А во Владимирской области половина школ будет работать в две смены, вероятно, именно из-за нехватки учителей, которые не могут учить одновременно разные классы.

Накануне.RU писало о том, что в России огромная нехватка учителей. В среднем в трети школ не хватает учителей информатики, физики, химии, географии, биологии. Их намного меньше, чем школ в стране. Недавно Департамент образования Москвы стал искать учителей физики.

По данным Минпроса, число вакансий на педагогические должности в школах было всего 22 тыс., то есть около 2% от общего число учителей. Однако средня доля ставки на одного учителя объясняет причину таких радужных цифр. Во Владимирской области она составила 1,66 ставки, в Омской – 1,77. Учителя просто берут по две ставки из-за нехватки своих коллег и низкой зарплаты. Медианная зарплата учителей в России около 30 тыс. То есть на одну ставку приходится совсем жалкая сумма. В результате многие и уходят из школы, а их заменяют студенты вузов или выпусники колледжей.

В последнем учебном году в 5-11 классах преподавали 741 тыс. учителей-предметников, и только 679 тыс. из них окончили вуз. Каждый двенадцатый не имел высшего образования. В ряде регионов эта доля доходит до 18%. А с учетом начальных классов он будет еще выше.

В начале прошлого учебного года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "то, что мы видим по статистике, максимальная укомплектованность кадрами есть". Однако многие учителя и эксперты ставят под сомнение эти заявления.

Теги: школа, учителя


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети