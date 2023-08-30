В Ярославской области учителями начальных классов будут "затыкать дыры" в старших

В Ярославской области учителей начальных классов будут переучивать на профильных педагогов. Причина - нехватка учителей.

Как отметил ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин, в регионе нарастает кадровый дефицит в образовательных учреждениях. Учителя уходят из-за низких зарплат и условий труда. Поэтому надо переучивать учителей младших классов, тем более что началось снижение первоклассников, вызванное падением рождаемости с 2016 года. В ближайшие годы детей в младших классах будет становиться все меньше, а значит, этот ресурс будет все более востребован, подчеркнул он.

Накануне местные СМИ сообщили, что в ярославской школе №91, рассчитанной на тысячу учеников, в преддверии нового учебного года не хватает пяти учителей по важным предметам - математике, физике, информатике, истории и английскому языку. Это объявления размещено и на странице школы в соцсетях. Но даже если таковых найдут, как один учитель сможет учить всю школу?

Директор школы Светлана Кангина говорит, что это связано с увеличением контингента. Однако едва ли эта причина является главной. На сайте Департамента образования Ярославля размещены объявления, что ищутся учитель математики с планируемой нагрузкой 61 час в неделю (при норме 18 часов на одну ставку), физики (28 часов) и прочих предметов. А в новую школу, например, ищут учителя начальных классов (36 часов, то есть на две ставки). Всего в городе открыты более 220 вакансий. Наиболее проблемный предмет — математика, по которой не хватает 56 педагогов.

Об этой проблеме заявили в Минобразования Новосибирской области. В самом Новосибирске не хватает почти 36% учителей, сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.

А во Владимирской области половина школ будет работать в две смены, вероятно, именно из-за нехватки учителей, которые не могут учить одновременно разные классы.

Накануне.RU писало о том, что в России огромная нехватка учителей. В среднем в трети школ не хватает учителей информатики, физики, химии, географии, биологии. Их намного меньше, чем школ в стране. Недавно Департамент образования Москвы стал искать учителей физики.

По данным Минпроса, число вакансий на педагогические должности в школах было всего 22 тыс., то есть около 2% от общего число учителей. Однако средня доля ставки на одного учителя объясняет причину таких радужных цифр. Во Владимирской области она составила 1,66 ставки, в Омской – 1,77. Учителя просто берут по две ставки из-за нехватки своих коллег и низкой зарплаты. Медианная зарплата учителей в России около 30 тыс. То есть на одну ставку приходится совсем жалкая сумма. В результате многие и уходят из школы, а их заменяют студенты вузов или выпусники колледжей.

В последнем учебном году в 5-11 классах преподавали 741 тыс. учителей-предметников, и только 679 тыс. из них окончили вуз. Каждый двенадцатый не имел высшего образования. В ряде регионов эта доля доходит до 18%. А с учетом начальных классов он будет еще выше.

В начале прошлого учебного года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что "то, что мы видим по статистике, максимальная укомплектованность кадрами есть". Однако многие учителя и эксперты ставят под сомнение эти заявления.