В Челябинской области из-за электросамоката произошел пожар в частном доме

В Златоусте Челябинской области в частном доме произошел пожар из-за электросамоката, сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в доме поступило поздно вечером 29 августа. По словам хозяйки дома, они поставили на ночь на зарядку "электрическое устройство для катания".

В пресс-центре регионального ГУ МЧС напомнили, что оставлять для зарядки на ночь любые аккумуляторные приборы нельзя, они должны заряжаться под наблюдением.