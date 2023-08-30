Площадь пожара в горах Геленджика за ночь выросла почти в четыре раза

Площадь пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров. Об этом сообщил сообщил мэр города Алексей Богодистов в Telegram-канале.

В ликвидации задействовано более 80 единиц техники и 441 спасателей. Мэр добавил, что помощь оказывают подготовленные экипированные добровольцы.

На место тушения также вылетели два самолета Бе-200.

Местные власти сообщают, что "Сафари-парк", об угрозе распространения огня на который писали в соцсетях, не пострадал. Огонь до парка не дошел.

Во вторник в Геленджике загорелся лесной массив в микрорайоне Куприянова щель. Также возгорание распространилось и на территории Бобруковой Щели. Из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться по округе.