В Радужном мэр города вручила семьям военных карту "Zабота"

Глава Радужного Наталья Гулина вручила членам семей участников специальной военной операции социальные карты "Zабота", передает корреспондент Накануне.RU.

С помощью этой карты семья военных сможет получать скидки на отдельные виды товаров и услуг.

"Zабота"– это большой социальный проект, инициированный и реализуемый Ханты-Мансийским региональным отделением партии "Единая Россия" совместно с департаментом экономического развития и департаментом социального развития Югры, направленный на оказание поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей", -написала она в своем telegram.

По словам мэра, в Радужном к акции присоединились 18 предпринимателей. Они готовы предоставить скидку на приобретение продуктов питания, одежды и обуви, товаров для дома, досуга, канцелярские товары и другие услуги.

"От всей души благодарю представителей бизнеса за активность, вовлеченность и патриотизм. Тем самым, вы проявляете своё уважение к семьям тех, кто стоит на защите рубежей нашей Родины и борется с нацизмом", - обратилась к ним Гулина.



