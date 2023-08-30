В Красноярском крае коренные народы получат 23 миллиона рублей

Агентство по развитию северных территорий и поддержке КМН Красноярского края сообщило о выделении 23 млн руб. представителям коренных народов. Деньги пойдут, например, на развитие цехов по переработке рыбы, мастерских по пошиву унтов, пунктов сбора дикоросов и пушнины на севере края.

Инициаторы этих проектов получат господдержку на 20 млн руб. Гранты на развитие традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов получат 28 жителей Севера. Проекты предусматривают создание цехов по переработке рыбы в поселках Бакланиха, Келлог и Фарково Туруханского района, поселках Хатанга на Таймыре, в Туре и Ессее в Эвенкии; мастерской по пошиву унтов и меховых изделий в Туре. Кроме этого, в Байките, Ванаваре, Туре и Туруханске начнут работать пункты сбора и первичной обработки шкурок соболя и подготовки пушнины к аукциону. Победители грантового конкурса определены и в двух совершенно новых номинациях – их авторы приобретут домашних северных оленей и щенков оленегонной, ездовой и охотничьей лайки с целью разведения.

Ещё около 3 млн руб. будут направлены на поддержку проектов в сфере культуры коренных народов Севера. Их авторы намерены организовать кукольный театр, этностудию, провести олимпиаду по эвенкийскому языку, театральный фестиваль, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и прочее.