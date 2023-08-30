"Аэрофлот" закончил полугодие с убытком более 100 миллиардов рублей

Группа "Аэрофлот" закончила первое полугодие 2023 года с чистым убытком в 102 млрд руб. В прошлом году за этот же период чистая прибыль компании составила 73,7 млрд руб., говорится в отчете группы (МСФО).

Перевозчик объясняет такие результаты слабым рублем и необходимостью курсовой переоценки лизинговых обязательств.

"Курсовая "бумажная" переоценка только по арендным обязательствам в первом полугодии 2023 года составила 102,9 млрд руб., из которой на второй квартал 2023 года пришлось 59,2 млрд руб. <…> Мы работаем над инициативами, которые помогут снизить курсовую волатильность нашего результата в будущем, однако, в ближайшей перспективе "неденежные" переоценки, относящиеся к долгосрочным обязательствам, продолжат оказывать влияние на наши результаты", - признает первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.