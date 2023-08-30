Производящий танки Leopard концерн понес ущерб из-за Украины

Немецкий концерн Rheinmetall, производящий в том числе танки Leopard 2, частично потерял свой статус производителя "чудо-оружия" из-за потерь на Украине и международной конкуренции, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Издание отмечает, что отправку Киеву немецких Leopard 2 на Западе преподносили как "переломный момент", однако в результате они не смогли проявить себя.

Кроме того, Rheinmetall столкнулся с проблемой на мировом рынке из-за появления серьезных конкурентов в лице южнокорейских производителей, пишет РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков. Медведев попросил точные координаты объекта. Сообщалось, что оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.