Жители Челябинска принесли в правительство области подписи за отставку главы города

Инициативная группа жителей Челябинска пришла в правительство области и сдает подписи за отставку главы города.

Напомним, жители Челябинска организовали сбор подписей под заявлением об отставке главы города Натальи Котовой. Они просят губернатора Алексея Текслера подать в городскую думу инициативу об удалении мэра в отставку.

Большего всего недовольства у жителей города вызывают конфликты в связи с застройкой различных территорий города. В частности, прошедшие публичные слушания по правилам землепользования и застройки города, на которых жители частных домов в Ленинском районе и поселке Колхозный высказали замечания по зонированию их участков. Их из зоны ИЖС перевели в зону многоквартирных домов. И теперь жители опасаются застройки своих территорий. Жители поселка Колхозный выступают против строительства офисного здания "Красное&Белое" с парковкой на 156 мест. 2 апреля жители поселка Колхозный провели собрание против строительства. На встречу пришли более 100 человек. Однако в июне администрация Челябинска утвердила документацию по планировке территории для строительства офисного здания "Красное&Белое". Глава СК России Александр Бастрыкин в августе поручил повторно возбудить уголовное дело из-за строительства офисного здания.

Накануне депутаты Челябинской гордумы утвердили новые правила землепользования и застройки города.