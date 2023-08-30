Ректор ЧелГУ сетует, что на инженерные специальности слишком большой госзаказ

Ректор Челябинского госуниверситета Сергей Таскаев заявил, что в недоборе вуза виноват слишком большой госказаз на инженеров и с этим нужно бороться.

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"Сейчас есть перекос в области инженерных наук. Стране нужны инженеры, но выделением бюджетных мест проблема не решается. Она должна решаться в средней школе – именно там надо готовить заинтересованных абитуриентов, которые пойдут на бюджетные места в вузы", - сказал Таскаев.

"Со школьниками, безусловно, работать нужно. Но что делать с бюджетными местами? Сокращать?" - пишет с недоумением доктор технических наук профессор Евгений Белый.

Накануне.RU писало о том, что на инженерные специальности в России некого набирать. Число выпускников, сдающих профильную математику, год от года снижается. И даже если все они поступают, еще примерно 20% не хватит, чтобы покрыть суммарный госзаказ.