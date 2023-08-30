В пяти муниципалитетах Челябинской области снизились темпы строительства жилья

В пяти муниципалитетах Челябинской области наблюдается сокращение ввода жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палате региона.

За январь - июль в регионе введено 1 тыс. 282,3 тыс. кв.м. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Рост ввода жилья отмечается в Брединском (100,9), Саткинском (202,6%), Кусинском районах (63,5%), Копейске (40,6%) и Пластовском районе (38,4%).

Сокращение ввода жилья наблюдается в Еткульском (42,3%), Варненском (61,3%), Троицком районах (63,8%), Чебаркуле (37,2%) и Златоусте (38,1%).