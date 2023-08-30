Мэр Новоуральска отменил особый противопожарный режим

В Новоуральском городском округе отменен особый противопожарный режим. Об этом сообщил глава муниципалитета Вячеслав Тюменцев.

Как написал сегодня мэр на своей странице в соцсети, скоро осень, и уже понятно, что особо жарких дней в этом году больше не будет.

"С коллегами посоветовались и приняли решение об отмене особого противопожарного режима. Вчера вечером подписал постановление", - рассказал Тюменцев.

Напомним, накануне в правительстве Свердловской области отчитались о ликвидации всех лесных пожаров. Несмотря на это, власти региона пока не спешат отменять особый противопожарный режим на областном уровне.