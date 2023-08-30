30 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Украинские беспилотники впервые атаковали сразу семь российских регионов

В ночь на 30 августа ВСУ осуществили попытку самой массовой атаки беспилотниками российской территории. Были атакованы сразу семь регионов России, в том числе такой отдаленный от Украины субъект как Псковская область.

Были атакованы Севастополь (водные дроны), Орловская, Брянская, калужская, Московская и Рязанская области.

Псков находится более чем в 600 километрах от ближайшей к нему украинской границы, чтобы попасть в этот регион, беспилотник должен был неизбежно пролететь либо над территорией других российских регионов, либо над Белоруссией, либо над прибалтийскими странами.

Атака беспилотников на Псков.(2023)|Фото: t.me/MV_007_Pskov

В Пскове был атакован аэропорт совместного базирования. Официально об ущербе на военной части аэродрома пока не сообщается. По данным СМИ, повреждения могли получить четыре самолета Ил-76. Губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что рейсы на 30 августа в аэропорту отменены – будет изучаться "характер возможного повреждения ВПП".

В Брянске два беспилотника пытались атаковать телебашню, но были сбиты. На месте падения обломков началось горение, его ликвидировали. Также взрыв произошел в здании управления Следственного комитета, там выбиты окна.

Один из беспилотников направлялся к Москве, но был сбит в Подмосковье. "Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Один из БПЛА, направлявшийся к Москве, был уничтожен силами ПВО в Рузском районе", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теги: беспилотники, атака, всу, регионы


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