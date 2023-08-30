Военные Габона захватили власть в стране

Военные в Габоне объявили о захвате ими власти в стране, роспуске всех государственных органов и создании Комитета по переходу и восстановлению институтов.

Кроме того, отменены всеобщие выборы, состоявшиеся 26 августа, а также их предварительные результаты, пишет ТАСС. Границы закрыты до дальнейшего уведомления. Утром в столице страны Либревиле была слышна стрельба.

Напомним, в ночь на 27 июля в западноафриканской стране Нигер произошел переворот. Ночью военные сместили президента страны Мохамеда Базума. Объявление о смене власти мятежники сделали в эфире национального телевидения. Мятежники объявили о прекращении экспорта золота и урана во Францию, чьей бывшей колонией является это западноафриканское государство. Они заявили, что Франция, якобы, планировала военное вторжение в Нигер. Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал США и другие "демократические страны" помочь ему вернуть власть и свергнуть мятежников.