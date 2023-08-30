СПЧ занялся противодействием формированию этнических анклавов

Совет по правам человека при президенте РФ провел специальное заседание, посвященное проблеме формирования этнических анклавов из числа мигрантов.

В последние месяцы в том числе в СПЧ много говорят о проблеме бесконтрольной миграции. В Россию едут и получают гражданство иностранцы, которые вообще не знают русского языка. Они привозят свои семьи, которые тоже становятся гражданами России. Так возникают целые этнические анклавы. Они являются источником распространения не только криминальной, но и радикальной среды. Необходимо на законодательном уровне разработать понятие "этнический анклав" и регулировать их, сказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Пока этого термина нет ни в одном нормативно-правовом акте, а значит, государство их "не видит".

Сейчас доходит до немыслимого. По его словам, знакомая одного из члена СПЧ, москвичка, не смогла попасть в роддом, потому что некуда - за день там приняли 50 мигранток без российского гражданства.

"По факту рождения ребенка они получают здесь 26 тысяч рублей. Эти нормы надо пересматривать!" - возмущен Кабанов.

Говорилось о коррумпированности системы проверки знания русского языка. Как рассказала член СПЧ, детский омбудсмен Ульяновской области Екатерина Сморода, существует множество контор, помогающих "сдать" экзамен по русскому языку. Это недопустимо. Все экзамены должны сдаваться лично и под контролем правоохранительных органов. Пока же имеет место настоящий беспредел.

Мигранты просто покупают свою легализацию в России, заявила первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова.

"В связи с этим принято решение проанализировать все законы, касающиеся проведения экзамена для иностранцев, на предмет их потенциальной коррупциогенности", - сказала она.

Кабанов привел в пример Калужскую область, где введены квоты на привлечение труда мигрантов. Министр внутренней политики региона Олег Калугин рассказал, что местные власти борются с формированием этнических анклавов, которых пока в регионе нет. Они просто смешивают население и популяризируют русский язык, особенно среди жен и детей выходцев из Средней Азии.

По данным МВД, за первое полугодие иностранцы и лица без гражданства совершили в России 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем годом ранее. Растет количество тяжких и особо тяжких, а также преступлений против половой неприкосновенности.

Напомним, в июне глава СПЧ Валерий Фадеев предложил сделать обязательным условием для мигрантов владение русским языком для получения ими пособий. Недавно в Госдуму был внесен законопроект о сокращении числа иностранцев, освобожденных от владения русским языком. А Минпросвещения хочет дополнительно обучать русскому языку детей мигрантов в школах.

СПЧ подготовит доклад президенту РФ о противодействии формированию этнических анклавов.