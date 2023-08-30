30 Августа 2023
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Фото: instagram.com/chp_sochi

В Геленджике тушат лесной пожар на площади 30 гектаров

В Геленджике тушат сильный лесной пожар в районе Бобрукова Щель. По данным МЧС России, его площадь составляет 30 га.

На месте работают более 400 человек и 70 единиц техники, в том числе два вертолета.

Из-за сильного ветра огонь продолжает распространяться по округе. "Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности", - сообщили в МЧС. В ведомстве добавили, что пострадавших в результате пожара нет.

По информации Kub Mash, угрозы "Сафари-парку" с животными, находящемуся неподалеку, — нет. Телеграм-канал пишет, что до некоторых горящих мест трудно добраться, а склоны тушить практически невозможно. Власти города сообщили, что ищут для помощи добровольцев.

Теги: геленджик, лесной пожар


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