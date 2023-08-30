В Свердловской области снова вырастут тарифы на вывоз мусора

В свердловских районах, которые обслуживает МУП "Спецавтобаза", уже в следующем году могут снова повысить тарифы на вывоз мусора. Об этом сообщается в проекте постановления РЭК, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно документу, с 1 июля 2024 года тариф будет увеличен с 627 рублей 6 копеек до 664 рублей рублей 50 копеек. Ровно через год сумма вновь увеличится, уже до 704 рублей 51 копейки, а в 2026 году - до 741 рубля 73 копеек. Проект постановления рассмотрят сегодня.

Напомним, что еще в марте ФАС признала вину свердловской РЭК в росте платежей за коммуналку. После этого в Свердловский областной суд поступит коллективный иск от 15 городов Среднего Урала, жители которых недовольны повышением тарифов на услуги ЖКХ и электроэнергию.