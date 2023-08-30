Бастрыкин затребовал доклад о стрельбе в ямальском поселке

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о стрельбе ноябрьском поселке, которую устроил местный житель по судебным приставам, когда те пришли выселять его из аварийного дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

28 августа 61-летний мужчина, проживающий в данном аварийном строении, категорически отказался общаться с судебными приставами по вопросу его выселения из помещения, при этом произвел выстрел из ружья в воздух, а затем поджег свой автомобиль, после чего закрылся в доме.

Следователи возбудили уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и первоначально установленных обстоятельствах.