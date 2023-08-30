В Брянской области два украинских БПЛА попытались атаковать телебашню

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о еще одной атаке украинских террористов, которую отбила армия России.

Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет. Возгорание на месте сбитых аппаратов ликвидировано. Оперативные и экстренные службы работают на месте, написал Богомаз в своем telegram-канале.

Напомним, ранее стало известно, что над Псковом и областью ограничено воздушное пространство для самолетов. Ограничение введено после атаки беспилотников на военный аэродром. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были повреждены. Помимо этого, ночью атака БПЛА была по другим регионам: Брянской области, Подмосковью, Рязанской, Калужской, Орловской областям и в Черном море близ Севастополя.