В Екатеринбурге единственный в России Музей карикатуры переехал в новое здание

В Екатеринбурге вновь открыли единственный в России Музей карикатуры. Спустя два года он возобновил работу в новом здании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, выставка, ознаменовавшая возрождение музея, проходит в рамках V международного конкурса карикатуры "Европа-Азия". На нем представлены работы 28 художников из разных стран на тему 300-летия Екатеринбурга.

В коллекции Музея карикатур представлено более 1,5 тысяч работ современных российских и зарубежных карикатуристов, более тысячи газет и журналов советского и досоветсткого периода, а также иностранных изданий. Сам музей состоит из 12 отделов, среди которых, помимо основных экспозиций, есть учебный класс, зона для проведения лекториев и детская студия карикатуры. Жители города могут попробовать себя в качестве карикатуристов.

Музей карикатуры впервые был открыт в Екатеринбурге 26 декабря 2017 года. Как отмечают в мэрии, с тех пор он так и остался единственным в России музеем, который представляет данный жанр изобразительного графического искусства. Накануне музей вновь открыл свои двери для посетителей по адресу улица Бажова, 55.