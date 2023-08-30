Крымские водохранилища заполнены на 60-70%

В Крыму сейчас нет проблем с водоснабжением, Симферополь, Восточный Крым Южный берег и другие районы обеспечиваются водой в штатном режиме, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Наливные водохранилища заполнены более чем на 60 %, естественного стока – более чем на 70%. Это в среднем. Изобильненское водохранилище, например, заполнено более чем на 90%", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале.

Из-за аварийного спуска Каховского водохранилища вода из Днепра перестала поступать в Северо-Крымский канал, обеспечивающий полуостров питьевой водой.