В Челябинской области нашли детей, игравших у Вечного огня

В Миассе Челябинской области сотрудники полиции установили подростков, которые прыгали через "Вечный огонь".

Ими оказались школьники 8 и 9 лет. Они заявили, что никаких намерений, направленных на оскорбление памяти павших героев у них не было.

"Подростки находились возле мемориального комплекса и противоправных действий не предпринимали. Вместе с тем, их поведение было неподобающим, они играли в подвижные игры, что недопустимо на территории символа памяти", - сообщили в полиции.

С детьми и их родителями провели работу, направленную на формирование правовых знаний и недопустимости противоправного поведения.

Напомним, об инциденте сообщили местные жители в соцсетях. По их словам, подростки прыгали через Вечный огонь, кидались венками и бросали гвоздики в огонь.