Новые объекты "Баден-Баден" отменяются. У коммерсантов забирают участок в лесопарке Уктус

В лесопарке Уктус не будут строить апартаменты и ТЦ от коммерсантов из "Баден-Баден". Правительство региона отзывает договор аренды после многочисленных жалоб жителей Чкаловского района. Об этом в своих соцсетях рассказал лидер КПРФ в ЗакСО Александр Ивачев.

В 2021 году "Баден-Баден" заключил с правительством договор об аренде центрального участка лесопарка на 50 лет. За это время компания была намерена осуществить застройку и проложить к ней дорогу, попутно врубив еще больше деревьев, против чего выступили жители Чкаловского района. Борьба велась два года: проводились встречи с бизнесменами и местными жителями, а также большие шествия. А теперь депутаты КПРФ получили ответ от министерства по управлению госимуществом Свердловской области касательно судьбы 4 га арендованной земли посреди лесопарка.

"Все это время мы забрасывали органы власти письмами с требованием разорвать договор аренды. Сделали за счет партии экспертизу, подтверждающую статус участка как особо охраняемой природной территории. И вот, спустя два года, мы получили долгожданный ответ", - написал депутат.

В документе сказано, что арендатором не осуществляется уход за городскими лесами, а также обустройства мест отдыха на участке. В связи с этим, министерством принимаются меры к привлечению арендатора к установленной ответственности и досрочному расторжению договора в судебном порядке.

При этом на Уктусе уже работает комплекс "Баден-Баден" с горячими источниками.