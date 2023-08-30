В Пскове из-за атаки беспилотников отменены восемь авиарейсов

Росавиация сообщила о том, что в аэропорту Пскова все объекты воздушного транспорта, обеспечивающие полеты, и Единой системы организации воздушного движения работают в штатном режиме. Ранее для принятия дополнительных мер безопасности полетов из аэропорта Псков отменено шесть рейсов авиакомпании "Азимут" и два – авиакомпании "Икар".

Порядок возврата и/или обмена авиабилетов на указанные рейсы перевозчики сами озвучат пассажирам. Более подробно информацию о рейсах следует уточнять непосредственно у авиакомпаний. Аэропорт и региональные службы принимают оперативные меры для возобновления полетов в/из аэропорта Пскова.

Напомним, ранее стало известно, что над Псковом и областью ограничено воздушное пространство для самолетов. Ограничение введено после атаки беспилотников на военный аэродром. Четыре военно-транспортных самолета Ил-76 были повреждены. Помимо этого, ночью атака БПЛА была по другим регионам: Брянской области, Подмосковью, Рязанской, Калужской, Орловской областям и в Черном море близ Севастополя.