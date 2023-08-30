Пожар начался на брянском заводе микроэлектроники после падения БПЛА

Один из сбитых над Брянском беспилотников упал на территорию завода "Кремний ЭЛ", после чего начался пожар, сообщает Baza.

Завод числится в списке крупнейших российских предприятий микроэлектроники.

По данным телеграм-канала, в 16-м корпусе завода произошло возгорание площадью 40 "квадратов". Огонь ликвидировали в 01:50 ночи.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что над территорией Брянской области сбиты три БПЛА самолетного типа. Глава региона Александр Богомаз уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Кроме того, ночью атака беспилотников произошла и по другим регионам: Пскову, Подмосковью, Рязанской, Калужской, Орловской областям и в Черном море близ Севастополя.