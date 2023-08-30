Уралец, выстреливший ребенку в голову, получил три года колонии

Суд вынес приговор жителю Среднего Урала Сергею Карпицкому. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и хулиганстве с применением оружия. Ближайшие годы он проведет за решеткой.

Напомним, трагедия случилась 22 июня прошлого года в селе Нижняя Синячиха: в голову одной из девочек, играющей с другими детьми на улице, попала пуля из карабина. Ребенка госпитализировали, а по подозрению задержали мужчину, который подрабатывал бульдозеристом.

Он признал вину и рассказал, что не видел играющих детей, а якобы стрелял по птицам. В дальнейшем Карпицкого заключили под стражу, но затем перевели его под домашний арест.

Сегодня, 30 августа, Алапаевский городской суд вынес свой приговор. Стрелок получил три года в колонии общего режима. Кроме этого, с него взыскана компенсация в 750 тысяч рублей.

Напомним, ранее прокурор запрашивал для уральца восемь лет в колонии общего режима. Также гособвинение просило удовлетворить заявленный потерпевшими гражданский иск на 1 млн рублей.