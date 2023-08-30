30 Августа 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Исследование: траты на подготовку к школе подскочили на 40%

В России траты на школьные товары в преддверии начала нового учебного года, если сравнивать с серединой лета, выросли на 42% и снизились на 17%, если сопоставить с августом 2022 года.

Таковы данные исследования "Почта банка", основанном на транзакциях клиентов. Общий объем трат в магазинах канцелярии, школьных принадлежностей, детской одежды и книжных торговых точках выросли на 42% в сравнении с июлем, а средний чек таких покупок увеличился на 20%, до 922 руб. При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года траты на подготовку к школе сократились на 17%.

Сильнее всего снизились расходы на детскую одежду и обувь (-32%) и средний чек на них (-15%). Если объем покупок канцелярии сократился не существенно, то в книжных магазинах граждане стали покупать меньше: сумма покупок уменьшилась на 22%, а средний чек на - на 15%.

Как считают аналитики банка, сокращение трат по сравнению с 2022 годом может быть связано с уходом ряда зарубежных брендов с отечественного рынка и замещением их российскими производителями, что позволяет покупателям экономить.

При этом все больше покупок товаров для школы совершается на маркетплейсах и в гипермаркетах, а также на платформах частных объявлений, что объясняет сокращение объема трат в специализированных магазинах одежды и канцелярии, сообщает ТАСС.

Теги: школа, товары, образование


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