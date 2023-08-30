США расширили санкции против российских авиакомпаний

Соединенные Штаты расширили ограничительные меры против авиакомпаний России.

Количество самолетов в санкционном списке увеличилось на 121 борт. Теперь их насчитывается 297. В список также попали машины бизнес-авиации РФ. Речь идет о компаниях Meridian Air, "Северо-Запад", Premier Avia и RusJet. Новый перечень бортов бюро промышленности и безопасности Минторга США опубликовало в конце августа.

Как считают эксперты, включенные в него машины будет сложнее обслуживать за рубежом, но полеты в дружественные страны не прекратятся. Юристы говорят, что новые санкции в определенных случаях могут привести к конфискации, сообщают "Известия".