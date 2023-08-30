Опрос: более 60% россиян поддерживают ограничение прав ЛГБТ-сообществ

Отношение граждан России к ЛГБТ-сообществу стало более негативным.

Как показал опрос Russian Field, о необходимости ограничения прав гомосексуалистов заявили 62% респондентов, ограничения прав трансгендерных людей поддерживают 55% участников исследования. Два года назад лишь 42% россиян были категорически против идеи равенства гомосексуальных и гетеросексуальных людей, а в 2013 году таких насчитывалось всего 19%.

Как считают правозащитники, это влияние закона о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды", который был принят десять лет назад и существенно был ужесточен в 2022 году. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Россия является "последним маяком яркого света в мрачном радужном море греха", сообщает "Коммерсант".

Ранее сообщалось, в России создадут психиатрический институт, который займется изучением "поведенческих направлений" ЛГБТ-людей.