30 Августа 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Крючков Z&quot;/ t.me/kryuchkovoleg

Сбиты четыре беспилотника над Брянской и Орловской областями

Средства противовоздушной обороны России минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на различные объекты.

По данным Министерства обороны РФ, это произошло в Брянской и Орловской областях.

В атаке принимали участие дроны самолетного типа. Три аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над Орловской областью.

Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Пскове украинские дроны атаковали аэропорт. Четыре самолета Ил-76 были повреждены.

Теги: беспилотники, Украина


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