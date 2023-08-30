Сбиты четыре беспилотника над Брянской и Орловской областями

Средства противовоздушной обороны России минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на различные объекты.

По данным Министерства обороны РФ, это произошло в Брянской и Орловской областях.

В атаке принимали участие дроны самолетного типа. Три аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один - над Орловской областью.

Как сообщил глава Брянской области Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, в Пскове украинские дроны атаковали аэропорт. Четыре самолета Ил-76 были повреждены.